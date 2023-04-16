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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские десантники снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут – британская разведка

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Вероятно, подразделениям оккупантов-десантников передали ТОС "Солнцепек", отмечают в британской разведке
Вероятно, подразделениям оккупантов-десантников передали ТОС "Солнцепек", отмечают в британской разведке
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В руководстве группировки российских оккупационных войск в Украине произошли кадровые изменения, которые, вероятно, свидетельствуют о напряженной обстановке в Генштабе РФ. Об этом сообщило 16 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Речь в сводке британского оборонного ведомства идет о командующем воздушно-десантными войсками РФ Михаиле Теплинском, которого в январе 2023-го с этой должности уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. В британской разведке сообщают, что Теплинский, вероятно, вернулся к участию в войне против Украины.

"Теплинский, по всей вероятности, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, которого широко уважают рядовые военнослужащие. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности [существующей] между группировками в российском Генеральном штабе по военному подходу России к боевым действиям в Украине", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании добавляют, что роль Теплинского вряд ли ограничится лишь подразделениями воздушно-десантных войск, но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска.

Также сообщается, что в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами ТОС-1А в боях в районе Кременной Луганской области.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, оккупация, штурм, министерство обороны РФ, ВДВ, десантники, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Генштаб РФ, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Бахмут, Британия, российские военные, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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