Российские десантники снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут – британская разведка

Речь в сводке британского оборонного ведомства идет о командующем воздушно-десантными войсками РФ Михаиле Теплинском, которого в январе 2023-го с этой должности уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. В британской разведке сообщают, что Теплинский, вероятно, вернулся к участию в войне против Украины.

"Теплинский, по всей вероятности, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, которого широко уважают рядовые военнослужащие. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности [существующей] между группировками в российском Генеральном штабе по военному подходу России к боевым действиям в Украине", – говорится в сообщении.

(2/4) Teplinsky is likely one of the few senior Russian generals widely respected by the rank-and-file. His recent turbulent career suggests intense tensions between factions within the Russian General Staff about Russia’s military approach in Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 16, 2023

В минобороны Великобритании добавляют, что роль Теплинского вряд ли ограничится лишь подразделениями воздушно-десантных войск, но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска.

Также сообщается, что в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами ТОС-1А в боях в районе Кременной Луганской области.