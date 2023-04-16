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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники отбили 60 атак врага на четырех направлениях. В эпицентре боев – Марьинка и Бахмут – Генштаб ВСУ

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ВСУ сдерживают наступление российских войск на Донбассе
ВСУ сдерживают наступление российских войск на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжая попытки ведения наступательных действий, несмотря на потери. Об этом сообщил 16 апреля в Facebook в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области", – сказано в сообщении.

В течение суток на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях украинские воины отразили более 60 атак российских оккупантов, отметили в ВСУ.

"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области", – отмечается в сводке

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WBTL7u6jrEH8yTucMexaFAXRC8YqzwTKp13dbkYX5fcWzmQH6CpL8nB185kbTSrPl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 181 550 человек личного состава убитыми, 307 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.

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