Украинские защитники отбили 60 атак врага на четырех направлениях. В эпицентре боев – Марьинка и Бахмут – Генштаб ВСУ

"Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области", – сказано в сообщении.

В течение суток на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях украинские воины отразили более 60 атак российских оккупантов, отметили в ВСУ.

"На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области", – отмечается в сводке

На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.