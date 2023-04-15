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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – Генштаб ВСУ

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ВСУ обороняются на четырех направлениях, отметили в Генштабе
ВСУ обороняются на четырех направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты атакуют на четырех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 15 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за сутки на указанных участках фронта было отбито 40 атак противника.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромовое, но успеха не имел. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе рассказали, что "на лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва", а на купянском – провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов.

"На марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. [...] На шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – сообщили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VH2qUAHexbmSk27jJtdRWQHoPEPcvxX2V9r1XxUrFnu2vjx3nchcsCFUHuxUvicRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, Лиман, оборона, Марьинка, Авдеевка, минирование, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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