В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – Генштаб ВСУ

"Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за сутки на указанных участках фронта было отбито 40 атак противника.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромовое, но успеха не имел. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе рассказали, что "на лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва", а на купянском – провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов.

"На марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. [...] На шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – сообщили в ВСУ.

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