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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горловке в гражданских медучреждениях работает около 185 российских медиков, они лечат исключительно оккупантов – Генштаб ВСУ

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После проведения операций в хирургическом корпусе горбольницы №2 Горловки раненых оккупантов переводят в поликлинику машиностроительного завода, отметили в Генштабе ВСУ
После проведения операций в хирургическом корпусе горбольницы №2 Горловки раненых оккупантов переводят в поликлинику машиностроительного завода, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: shukach.com (архив)

В гражданских медучреждениях временно оккупированной Горловки Донецкой области российские медики лечат исключительно раненых российских военных.

Об этом 14 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник "продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в своих целях".

"Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы №2 города Горловка раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода, – сказано в сообщении. – В настоящее время в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0y1NTW5AkVXwWPeeR7nEywjrHsTMszSzrbK7xdVmhhbgt1PYaQVv6EigaciUoKDEml

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения РФ ликвидировали около 181 090 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, оккупация, Горловка, раненые, хирургия, больница, война России против Украины, медики, операция, российские оккупанты
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