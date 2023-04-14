Генштаб ВСУ: Украинские защитники отразили около 30 атак оккупантов в районе Бахмута и Марьинки

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне, несмотря на значительные потери, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки... На бахмутском направлении… продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не имел… На марьинском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки… где подразделения сил обороны Украины отразили около 15 атак".

В то же время на шахтерском направлении оккупанты в течение суток наступательных действий не проводили, а на запорожском и херсонском – продолжают вести оборонные действия.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.