Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины девять авиационных и 19 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

"РФ продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы не только позиций наших войск, но и гражданской инфраструктуры населенных пунктов", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что 13 ударов из ЗРК С-300 были нанесены страной-агрессором по Славянску и Краматорску.
Помимо этого, противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.
Россия за год полномасштабного вторжения по данным Генштаба на конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.