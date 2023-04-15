Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины девять авиационных и 19 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

13 ударов из ЗРК С-300 были нанесены страной-агрессором по Славянску и Краматорску Фото: ДСНС України / Telegram

"РФ продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, совершает обстрелы не только позиций наших войск, но и гражданской инфраструктуры населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что 13 ударов из ЗРК С-300 были нанесены страной-агрессором по Славянску и Краматорску.

Помимо этого, противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркнули в Генштабе.