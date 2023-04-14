Оккупанты обстреляли две общины Сумской области – ОВА

В Белопольской общине зафиксировано три обстрела из минометов – в общей сложности 18 прилетов.

На территорию Середино-Будской общины российские захватчики сбросили одну мину.

"Предварительно – без последствий", – отметили в ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.