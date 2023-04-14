Российские оккупанты из ЗРК С-300 нанесли 13 ракетных ударов по Славянску и Краматорску – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"13 из них – из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск [Донецкой области]. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – сказано в сообщении. – Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения".
В то же время авиация сил обороны Украины за сутки 14 апреля нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.