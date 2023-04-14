Зеленский об обстреле РФ Славянска: Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Никакого следа России на нашей земле не оставим

Об этом в Facebook, комментируя обстрел города военными РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие, – написал президент. – Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим".

Российские оккупанты 14 апреля попали в три пятиэтажных дома в Славянске, один дом частично разрушен, в двух – произошло возгорание квартир, сообщили в Офисе президента Украины. Также повреждены дома вокруг, добавили в ОПУ. Глава Офиса президента Андрей Ермак в 17.37 сообщал о погибшем и шести пострадавших в результате российского обстрела.

В Славянской ГВА рассказали, что несколько прилетов были зафиксировано в разных районах города. "Под завалами одной из многоэтажек остаются люди, в том числе – ребенок", – указал начальник ГВА Вадим Лях.