Оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Славянску в 2023 году, есть погибший и пострадавшие, под завалами многоэтажки находятся люди

Об этом в Telegram проинформировал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
"Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших", – написал руководитель ОПУ.
Сегодняшний удар по Славянску – один из самых массированных с начала 2023 года, отметил в Facebook начальник городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.
"Сразу несколько прилетов в разные районы города. Разрушены многоэтажки, повреждена школа, – рассказал он. – Под завалами одной из многоэтажек остаются люди, в том числе ребенок. На месте работают спасательные службы".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.