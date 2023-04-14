Оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Славянску в 2023 году, есть погибший и пострадавшие, под завалами многоэтажки находятся люди

В результате удара РФ в Славянске разрушены многоэтажки, повреждена школа, отметили в ГВА Фото: Вадим Лях / Facebook

Об этом в Telegram проинформировал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших", – написал руководитель ОПУ.

Сегодняшний удар по Славянску – один из самых массированных с начала 2023 года, отметил в Facebook начальник городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.

"Сразу несколько прилетов в разные районы города. Разрушены многоэтажки, повреждена школа, – рассказал он. – Под завалами одной из многоэтажек остаются люди, в том числе ребенок. На месте работают спасательные службы".