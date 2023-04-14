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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Славянску в 2023 году, есть погибший и пострадавшие, под завалами многоэтажки находятся люди

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В результате удара РФ в Славянске разрушены многоэтажки, повреждена школа, отметили в ГВА
В результате удара РФ в Славянске разрушены многоэтажки, повреждена школа, отметили в ГВА
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские оккупационные войска 14 апреля обстреляли Славянск Донецкой области, в городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8.

Об этом в Telegram проинформировал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших", – написал руководитель ОПУ.

Сегодняшний удар по Славянску – один из самых массированных с начала 2023 года, отметил в Facebook начальник городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.

"Сразу несколько прилетов в разные районы города. Разрушены многоэтажки, повреждена школа, – рассказал он. – Под завалами одной из многоэтажек остаются люди, в том числе ребенок. На месте работают спасательные службы".

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0pxw87F4DaqN4hB6XbJekADwe14he5wioDhgSrEKn5bzsTD27RY4TNWCL3SE8DvJwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, пожар, Донецкая область, Славянск, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, ребенок, погибшие, квартира, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Вадим Лях, дом, российские оккупанты, школа
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