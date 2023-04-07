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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, под огнем были Угледар, Часов Яр, Бахмут. Фото

По данным ОВА, ночь в регионе "прошла относительно спокойно"
По данным ОВА, ночь в регионе "прошла относительно спокойно"
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области в результате обстрелов за последние сутки разрушено еще больше жилых домов, есть пострадавший. Об этом сообщил утром 7 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако не обошлось без пострадавших и разрушений. Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску – разрушили частный дом. Под обстрелами Угледар и Пречистовка – без жертв", – говорится в сообщении.

Одиночные обстрелы зафиксированы в Кураховской, Марьинской и Очеретинской общинах. В Кураховке повреждена территория бывшей шахты.

Под обстрелом Часов Яр – в городе повреждены пять домов. Три дома повреждены в Миньковке, одиночные обстрелы происходили в Васюковке, Федоровке и Раздоловке. Еще три частных дома повреждены в Константиновке.

Также под обстрелами Звановка и Переездное, "было громко" в Северске и Серебрянке – по предварительной информации, без пострадавших.

Всего за сутки, по информации Кириленко, россияне ранили одного жителя области – в Бахмуте.

Теги: Донецкая область, Славянск, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, Угледар, Павел Кириленко, Часов Яр
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