Ночью войска РФ обстреляли Славянск ракетами С-300

Оккупанты выпустили по городу две ракеты Фото: EPA

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску – попали в жилой сектор, повредили школу, четыре многоэтажки и три частных дома", – написал он.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обстреляли город двумя ракетами С-300.

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что пострадавших нет.