Ночью войска РФ обстреляли Славянск ракетами С-300

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску – попали в жилой сектор, повредили школу, четыре многоэтажки и три частных дома", – написал он.
Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обстреляли город двумя ракетами С-300.
Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что пострадавших нет.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.