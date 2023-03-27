Увеличилось число пострадавших в результате обстрела Славянска, полиция назвала количество тяжелораненых

"Число пострадавших растет. [...] По состоянию на 15.00 известно о 34 пострадавших, из них двое погибли. Пятеро раненых – в крайне тяжелом состоянии. Поражены административные и офисные здания, пять многоэтажных и семь частных домов, 10 автомобилей", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по центру Славянска российские оккупанты выпустили две ракеты С-300.

Еще две ракеты прилетели по Дружковке. Там "полностью разрушен детский дом, повреждены объекты социальной инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала".

Ранее сообщалось о двух погибших и 29 раненых в результате обстрела Славянска. Среди пострадавших, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – один ребенок.

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