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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Увеличилось число пострадавших в результате обстрела Славянска, полиция назвала количество тяжелораненых

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По данным полиции, оккупанты нанесли удар ракетами С-300
По данным полиции, оккупанты нанесли удар ракетами С-300
Фото: Новини поліції Донеччини / Telegram

В результате произошедшего 27 марта обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области погибли два и пострадали 32 человека, проинформировала в Telegram полиция региона.

"Число пострадавших растет. [...] По состоянию на 15.00 известно о 34 пострадавших, из них двое погибли. Пятеро раненых – в крайне тяжелом состоянии. Поражены административные и офисные здания, пять многоэтажных и семь частных домов, 10 автомобилей", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по центру Славянска российские оккупанты выпустили две ракеты С-300.

Еще две ракеты прилетели по Дружковке. Там "полностью разрушен детский дом, повреждены объекты социальной инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала".

Ранее сообщалось о двух погибших и 29 раненых в результате обстрела Славянска. Среди пострадавших, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – один ребенок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, Донецкая область, Славянск, война, раненые, Дружковка, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ребенок, погибшие, детский дом, российские оккупанты
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