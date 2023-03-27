Увеличилось число пострадавших в результате обстрела Славянска, полиция назвала количество тяжелораненых

"Число пострадавших растет. [...] По состоянию на 15.00 известно о 34 пострадавших, из них двое погибли. Пятеро раненых – в крайне тяжелом состоянии. Поражены административные и офисные здания, пять многоэтажных и семь частных домов, 10 автомобилей", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что по центру Славянска российские оккупанты выпустили две ракеты С-300.
Еще две ракеты прилетели по Дружковке. Там "полностью разрушен детский дом, повреждены объекты социальной инфраструктуры, информация о пострадавших не поступала".
Ранее сообщалось о двух погибших и 29 раненых в результате обстрела Славянска. Среди пострадавших, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – один ребенок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.