Число погибших в результате массированного удара РФ по Славянску выросло до пяти, еще 15 человек получили ранения – Донецкая ОВА

Об этом 14 апреля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"По состоянию на 18.00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", – написал руководитель ОВА.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску около 16.00 14 апреля, предварительно – использовали ракеты С-300, указал Кириленко.
"Повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля", – рассказал глава Донецкой ОВА.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в 17.37 сообщал о погибшем и шести пострадавших в результате российского обстрела Славянска.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.