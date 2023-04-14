Число погибших в результате массированного удара РФ по Славянску выросло до пяти, еще 15 человек получили ранения – Донецкая ОВА

Об этом 14 апреля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По состоянию на 18.00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", – написал руководитель ОВА.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску около 16.00 14 апреля, предварительно – использовали ракеты С-300, указал Кириленко.

"Повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля", – рассказал глава Донецкой ОВА.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в 17.37 сообщал о погибшем и шести пострадавших в результате российского обстрела Славянска.