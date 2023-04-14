Россияне массировано обстреляли Славянск. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: Вадим Лях / Facebook
Фото: Вадим Лях / Facebook
Фото: Вадим Лях / Facebook
Фото: Вадим Лях / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Поліція Донецької області / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook