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Россияне массировано обстреляли Славянск. Фоторепортаж

Сегодня 21.37
14 апреля российские военные атаковали Славянск Донецкой области. В городе раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8. В результате атаки погибли шесть человек, среди них – ребенок 2020 года рождения. Фото последствий атаки опубликовали ГСЧС, мэр Славянска Вадим Лях, полиция Донецкой области, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и агентство EPA.
Теги: Россия, взрыв, ГСЧС, Славянск, война, война России против Украины, Павел Кириленко, российские военные, Вадим Лях
 

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