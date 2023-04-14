В результате ракетного удара России по Славянску погибли уже восемь человек, еще 21 ранен – Донецкая ОВА

Об этом 14 апреля в 21.02 в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По состоянию на данный момент – минимум семь мест попадания. Думаю, что будет больше. Подтверждены семь ракет С-300 – по многоквартирным домам. Мальчика буквально на глазах у меня достали, был еще жив, в карете скорой помощи, к сожалению, умер. Девочку 14 лет удалось спасти, – рассказал руководитель Донецкой ОВА. – По состоянию на данный момент по жертвам по всем локациям – 21 человек получил ранения, и восемь человек погибли. Буквально сообщения поступают из-под завалов. И рядом с домом достали женщину 1946 года рождения".

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску около 16.00 14 апреля, предварительно – использовали ракеты С-300, отмечал Кириленко. "Повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля", – рассказал глава Донецкой ОВА.

По состоянию на 18.00 было известно о пяти погибших и 15 раненных в результате российского обстрела Славянска.