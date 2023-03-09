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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне еще один погибший и раненый за день. ВСУ уничтожили российский танк, который утром обстрелял остановку общественного транспорта

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В результате обстрелов со стороны оккупантов в Херсоне сегодня погибли четыре человека, еще один получил ранения
В результате обстрелов со стороны оккупантов в Херсоне сегодня погибли четыре человека, еще один получил ранения
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Утренний обстрел остановки общественного транспорта в Херсоне, в результате которого погибли три мирных жителя, российские оккупанты совершили из танка на левом берегу Днепра. Об этом 9 марта в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель пресс-службы Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"Около 10.00 были прилеты по Корабельной площади. Скорее всего, стрелял танк, из которого вели огонь с левого берега. Сейчас уже есть информация от оперативного командования "Юг", что этот танк последовал за российским кораблем и был ликвидирован. Однако он унес жизни трех человек: это были мужчина и женщина, которые находились на остановке, и женщина, к сожалению, сгоревшая в торговом помещении, которое было рядом с остановкой", – сказал Толоконников.

По его словам, когда на место обстрела прибыли представители областной власти, оккупанты снова обстреляли этот район. В результате очередной атаки вражеский снаряд попал в жилой дом.

"Там погиб один мужчина 35 лет, ранен еще один мужчина 38 лет. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", – отметил Толоконников.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, ВСУ, обстрелы, российские оккупанты
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