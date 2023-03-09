В Херсоне еще один погибший и раненый за день. ВСУ уничтожили российский танк, который утром обстрелял остановку общественного транспорта

В результате обстрелов со стороны оккупантов в Херсоне сегодня погибли четыре человека, еще один получил ранения Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Около 10.00 были прилеты по Корабельной площади. Скорее всего, стрелял танк, из которого вели огонь с левого берега. Сейчас уже есть информация от оперативного командования "Юг", что этот танк последовал за российским кораблем и был ликвидирован. Однако он унес жизни трех человек: это были мужчина и женщина, которые находились на остановке, и женщина, к сожалению, сгоревшая в торговом помещении, которое было рядом с остановкой", – сказал Толоконников.

По его словам, когда на место обстрела прибыли представители областной власти, оккупанты снова обстреляли этот район. В результате очередной атаки вражеский снаряд попал в жилой дом.

"Там погиб один мужчина 35 лет, ранен еще один мужчина 38 лет. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", – отметил Толоконников.