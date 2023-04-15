Украинские военные за сутки отразили 56 атак оккупантов и нанесли восемь ударов по районам скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Авиация сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну российскую станцию радиоэлектронной борьбы.