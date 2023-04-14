ВСУ получили первые многофункциональные боевые лодки Trident. Видео

На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning Скриншот: Сергій Притула / Facebook

Как пояснил Притула, Trident – лодка с 400-сильными двигателями, которая может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 узлов (около 80 км/ч) и оборудована интегрированными системами навигации, эхолотом и радиосвязью.

На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning. Также на лодках интегрированы навигационные системы, радиосвязь, эхолот.

Лодки построены "на одном из украинских судостроительных предприятий", а к их проектированию были привлечены шесть предприятий Украины. Общая стоимость проекта составила чуть более 10 млн грн, сообщил Притула.

Лодки переданы ВСУ вместе с трейлерами для их транспортировки.