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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получили первые многофункциональные боевые лодки Trident. Видео

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На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning
На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning
Скриншот: Сергій Притула / Facebook

Украинские силы обороны получили первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident, построенные за донаты граждан благотворительному фонду Сергея Притулы. Об этом 13 апреля сообщил в Facebook Притула.

Как пояснил Притула, Trident – лодка с 400-сильными двигателями, которая может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 узлов (около 80 км/ч) и оборудована интегрированными системами навигации, эхолотом и радиосвязью.

На каждой лодке планируется установить по два пулемета Browning. Также на лодках интегрированы навигационные системы, радиосвязь, эхолот.

Лодки построены "на одном из украинских судостроительных предприятий", а к их проектированию были привлечены шесть предприятий Украины. Общая стоимость проекта составила чуть более 10 млн грн, сообщил Притула.

Лодки переданы ВСУ вместе с трейлерами для их транспортировки.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/143818025114244/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ВСУ, война России против Украины, Сергей Притула, лодка
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