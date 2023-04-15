В Херсонской области из-за мародерства оккупантов местные жители остались без света – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива смазки из электротрансформаторов, что в свою очередь приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.