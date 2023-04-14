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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области двое погибших и четверо раненых за сутки из-за российских обстрелов

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Россияне обстреляли парк в Херсоне, погиб человек
Россияне обстреляли парк в Херсоне, погиб человек
Скриншот: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В Херсонской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли два мирных жителя, четверо ранены. Об этом сообщила утром 14 апреля Херсонская ОВА.

Российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты области: выпустили 280 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Херсон российская армия атаковала четыре раза и попала в парковую зону. В результате этого удара погиб мужчина. Второй погибший, по данным ОВА, – 62-летний завхоз школы в селе Змиевка. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Теги: Херсон, Херсонская область, парк, раненые, война России против Украины, погибшие
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