В Херсонской области двое погибших и четверо раненых за сутки из-за российских обстрелов

Российские оккупанты 68 раз обстреляли мирные населенные пункты области: выпустили 280 снарядов из тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Херсон российская армия атаковала четыре раза и попала в парковую зону. В результате этого удара погиб мужчина. Второй погибший, по данным ОВА, – 62-летний завхоз школы в селе Змиевка.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.