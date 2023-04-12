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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 170 снарядов, погиб мирный житель, повреждена церковь и линия электропередач – ОВА

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Херсон враг обстрелял пять раз за сутки
Херсон враг обстрелял пять раз за сутки
Фото: ЕРА

Российские оккупанты 35 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 12 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Противник выпустил по населенным пунктам региона 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Херсон враг обстрелял пять раз.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач. Также оккупанты ударили по территории порта в Херсоне и предприятиям в Днепровском и Бериславе.

В результате вражеских обстрелов погиб один мирный житель.

"С деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин
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