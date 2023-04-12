Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 170 снарядов, погиб мирный житель, повреждена церковь и линия электропередач – ОВА

Противник выпустил по населенным пунктам региона 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Херсон враг обстрелял пять раз.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач. Также оккупанты ударили по территории порта в Херсоне и предприятиям в Днепровском и Бериславе.

В результате вражеских обстрелов погиб один мирный житель.

"С деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.