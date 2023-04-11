Россияне за сутки выпустили почти 300 снарядов по Херсонской области, ранены два человека – ОВА

По его информации, два мирных жителя получили ранения.
В частности, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию медицинского учреждения, музей и админздание, расположенные в Суворовском районе Херсона.
Также, по словам главы ОВА, с деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.