Россияне за сутки выпустили почти 300 снарядов по Херсонской области, ранены два человека – ОВА

По его информации, два мирных жителя получили ранения.

В частности, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию медицинского учреждения, музей и админздание, расположенные в Суворовском районе Херсона.

Также, по словам главы ОВА, с деоккупированной территории области эвакуировано 46 человек.