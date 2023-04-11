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ОБЩЕСТВО

В Херсоне запустили троллейбусы и сделали бесплатным проезд, а также частично включили светофоры

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В Херсоне запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах
В Херсоне запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах
Фото: miskrada.kherson.ua

Со вторника, 11 апреля, проезд в троллейбусах в Херсоне стал бесплатным. Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщила его пресс-служба.

"Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но также военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее сложное движение, начали работать светофоры.

Электротранспорт в Херсоне не работал с осени 2022-го из-за отсутствия электричества и повреждения контактной сети, отмечает KP.ua.

В январе 2023 года россияне обстреляли троллейбусное депо, в результате чего было уничтожено несколько троллейбусов, более 20 – повреждены. Мрочко заявлял, что россияне за время оккупации уничтожили почти весь городской транспорт, автобусы и троллейбусы повреждены и разграблены.

9 апреля в Херсоне запустили 121 автобус на 25 маршрутах города, сообщали в пресс-службе. 

С 10 апреля в городе запустили 20 отремонтированных троллейбусов на трех маршрутах. Троллейбусы курсируют с 7.20 до 17.30.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсон, автобус, общественный транспорт, троллейбус, проезд
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