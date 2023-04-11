В Херсоне запустили троллейбусы и сделали бесплатным проезд, а также частично включили светофоры

В Херсоне запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах Фото: miskrada.kherson.ua

"Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но также военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее сложное движение, начали работать светофоры.

Электротранспорт в Херсоне не работал с осени 2022-го из-за отсутствия электричества и повреждения контактной сети, отмечает KP.ua.

В январе 2023 года россияне обстреляли троллейбусное депо, в результате чего было уничтожено несколько троллейбусов, более 20 – повреждены. Мрочко заявлял, что россияне за время оккупации уничтожили почти весь городской транспорт, автобусы и троллейбусы повреждены и разграблены.

9 апреля в Херсоне запустили 121 автобус на 25 маршрутах города, сообщали в пресс-службе.

С 10 апреля в городе запустили 20 отремонтированных троллейбусов на трех маршрутах. Троллейбусы курсируют с 7.20 до 17.30.