Оккупанты вечером 11 апреля обстреляли предприятие в Бериславе, возник пожар – Херсонская ОВА

"Вчера вечером россияне нанесли авиаудар по территории одного из предприятий города. Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Само здание предприятия получило серьезные разрушения", – говорится в сообщении.
Мирные жители не пострадали.
Администрация опубликовала фото с последствиями разрушений.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.