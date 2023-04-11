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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером оккупанты обстреляли Берислав, есть разрушения – Херсонская ОВА

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Оккупанты обстреляли Берислав накануне
Оккупанты обстреляли Берислав накануне
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Армия страны-агрессора РФ нанесла авиаудар по Бериславу Херсонской области. Об этом в Telegram 11 апреля сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Вчера вечером вражеская авиация накрыла огнем город. Попали в одно из промышленных предприятий – здание подверглось серьезным разрушениям. Также из-за российской атаки повреждено немало домов мирных жителей, некоторые из них разрушены до основания", – говорится в сообщении.

Пострадавших вследствие атаки нет, отметили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Берислав
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