Оккупанты атакуют на четырех направлениях, за сутки там отбиты 30 вражеских атак – Генштаб ВСУ

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник [...] основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отбито около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении "противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва", а на бахмутском – "продолжаются тяжелые бои за город Бахмут".

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на шахтерском направлении оккупанты не атаковали, а на запорожском и херсонском – оборонялись. На всех направлениях противник вел обстрелы.

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