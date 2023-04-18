Оккупанты атакуют на четырех направлениях, за сутки там отбиты 30 вражеских атак – Генштаб ВСУ

"Противник [...] основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отбито около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении "противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва", а на бахмутском – "продолжаются тяжелые бои за город Бахмут".
"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на шахтерском направлении оккупанты не атаковали, а на запорожском и херсонском – оборонялись. На всех направлениях противник вел обстрелы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.