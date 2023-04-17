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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, Бахмут и Марьинка – в эпицентре боев

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На пяти направлениях ВСУ отбили за сутки 50 атак врага, отметили в Генштабе
На пяти направлениях ВСУ отбили за сутки 50 атак врага, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты атакуют позиции украинской армии на пяти направлениях на востоке страны. Об этом проинформировал 17 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

"На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. [...] На лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении "не прекращаются бои за Бахмут, также враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино; на авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Северного и Первомайского; на марьинском – были отражены "многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка".

"На шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в украинском штабе.

На всех направлениях фиксируются обстрелы со стороны российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ouT5L5hWGcgyiwxZrb1RHVg9XxG4EaMUSH9BoFf5BQYEJiMyZwwsjzjqcmJLgQQsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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