Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, Бахмут и Марьинка – в эпицентре боев

"Противник несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
"На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. [...] На лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на бахмутском направлении "не прекращаются бои за Бахмут, также враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино; на авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Северного и Первомайского; на марьинском – были отражены "многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка".
"На шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в украинском штабе.
На всех направлениях фиксируются обстрелы со стороны российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.