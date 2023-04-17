Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, Бахмут и Марьинка – в эпицентре боев

На пяти направлениях ВСУ отбили за сутки 50 атак врага, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

"На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. [...] На лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении "не прекращаются бои за Бахмут, также враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино; на авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Северного и Первомайского; на марьинском – были отражены "многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка".

"На шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – отметили в украинском штабе.

На всех направлениях фиксируются обстрелы со стороны российских оккупантов.

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