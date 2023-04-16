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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угрожают депортацией и конфискацией имущества жителям Таврии Херсонской области, не получившим паспорт РФ до 1 июня – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты обходят дома жителей населенного пункта Таврия Скадовского района Херсонской области, проверяя наличие у них паспорта РФ.

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины. В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области, захватчики активно совершают домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта, – сказано в сообщении. – Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037q8RHnbbEjr5u32B9YhqGHnaeriiCiqHYMYvj4Rhn3D2cTL1ztwYHBD5HETDfQ4yl

7 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также ограничивают их передвижение и запугивают.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, паспорт, Херсонская область, гражданство, депортация, Скадовск, украинцы, война России против Украины, документы, имущество, население, конфискация, проверки, российские оккупанты
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