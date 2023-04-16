Оккупанты угрожают депортацией и конфискацией имущества жителям Таврии Херсонской области, не получившим паспорт РФ до 1 июня – Генштаб ВСУ

Об этом 16 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины. В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области, захватчики активно совершают домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта, – сказано в сообщении. – Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества".

7 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также ограничивают их передвижение и запугивают.