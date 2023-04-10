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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на захваченных территориях требуют сдать отпечатки пальцев для получения паспорта РФ и угрожают отобрать детей при отказе от паспортизации – ВСУ

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Украинцев на оккупированных территориях вынуждают брать российские паспорта
Украинцев на оккупированных территориях вынуждают брать российские паспорта
Фото: depositphotos.com

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Украины, прибегая к угрозам.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 апреля в утренней сводке, а также начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 9 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"В частности, в городе Токмак [Запорожской области] российская оккупационная так называемая власть сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что оккупанты пообещали после оформления паспорта РФ вернуть владельцам оригиналы украинских паспортов и свидетельств о рождении.

На временно оккупированных территориях Украины на таврийском направлении россияне также проводят принудительную паспортизацию местных жителей, отметил Дмитрашковский. По его данным, здесь оккупанты угрожают отбирать детей школьного возраста у родителей, отказывающихся брать паспорт РФ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Yvu1VvdpxfP4Ey2sNwXD411aauYjga4cxSbHLP5PDvjRXYHWSS8DfmkY5Yb28ehil

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

Теги: Россия, Украина, права человека, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Запорожская область, Алексей Дмитрашковский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, документы, население, российские оккупанты, Токмак, россияне
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