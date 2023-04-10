Оккупанты на захваченных территориях требуют сдать отпечатки пальцев для получения паспорта РФ и угрожают отобрать детей при отказе от паспортизации – ВСУ

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 апреля в утренней сводке, а также начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 9 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"В частности, в городе Токмак [Запорожской области] российская оккупационная так называемая власть сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что оккупанты пообещали после оформления паспорта РФ вернуть владельцам оригиналы украинских паспортов и свидетельств о рождении.

На временно оккупированных территориях Украины на таврийском направлении россияне также проводят принудительную паспортизацию местных жителей, отметил Дмитрашковский. По его данным, здесь оккупанты угрожают отбирать детей школьного возраста у родителей, отказывающихся брать паспорт РФ.