Оккупанты на захваченных территориях требуют сдать отпечатки пальцев для получения паспорта РФ и угрожают отобрать детей при отказе от паспортизации – ВСУ

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 апреля в утренней сводке, а также начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 9 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".
"В частности, в городе Токмак [Запорожской области] российская оккупационная так называемая власть сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук", – сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что оккупанты пообещали после оформления паспорта РФ вернуть владельцам оригиналы украинских паспортов и свидетельств о рождении.
На временно оккупированных территориях Украины на таврийском направлении россияне также проводят принудительную паспортизацию местных жителей, отметил Дмитрашковский. По его данным, здесь оккупанты угрожают отбирать детей школьного возраста у родителей, отказывающихся брать паспорт РФ.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.
В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.