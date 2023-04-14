Оккупанты активизировали российскую паспортизацию в Донецкой области, отделы работают без выходных – Генштаб ВСУ

"Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, в приоритете у оккупантов "государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса".
Кроме того, отмечается в сводке, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам. Для этого владельцам нужно иметь российские паспорта.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.
В Центре национального сопротивления, созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.
Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.