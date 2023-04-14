Оккупанты активизировали российскую паспортизацию в Донецкой области, отделы работают без выходных – Генштаб ВСУ

Россия в преддверии своих выборов поставила задачу нарастить на оккупированных территориях темпы паспортизации, сообщали в Центре национального сопротивления Фото: depositphotos.com

"Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в приоритете у оккупантов "государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса".

Кроме того, отмечается в сводке, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам. Для этого владельцам нужно иметь российские паспорта.



