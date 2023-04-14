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Оккупанты активизировали российскую паспортизацию в Донецкой области, отделы работают без выходных – Генштаб ВСУ

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Россия в преддверии своих выборов поставила задачу нарастить на оккупированных территориях темпы паспортизации, сообщали в Центре национального сопротивления
Россия в преддверии своих выборов поставила задачу нарастить на оккупированных территориях темпы паспортизации, сообщали в Центре национального сопротивления
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация продолжает насаждать так называемую паспортизацию гражданам Украины на оккупированных территориях. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 апреля.

"Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в приоритете у оккупантов "государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса".

Кроме того, отмечается в сводке, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам. Для этого владельцам нужно иметь российские паспорта.

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Контекст:

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления, созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

Теги: Россия, Донецкая область, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, документы, российские оккупанты
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