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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты приняли решение о преследовании мелитопольцев, которые получают от Украины соцвыплаты и пенсии – мэр

Федоров: Оккупанты Запорожской области придумали третий адский круг террора населения
Федоров: Оккупанты Запорожской области придумали третий адский круг террора населения
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские захватчики усиливают репрессии в отношении жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об этом 13 апреля в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты Запорожской области придумали третий адский круг террора населения", – отметил городской голова.

По его словам, сначала оккупанты проводили принудительную паспортизацию населения, поставив жителей Мелитополя в условия "выживание без роспаспорта невозможно". Затем они потребовали от жителей писать заявления об отказе от гражданства Украины при оформлении паспорта страны-агрессора РФ.

"Теперь собираются преследовать тех, кто был вынужден взять рашистскую бумажку, но продолжает получать деньги от Украины, в частности соцвыплаты и пенсии. Оккупанты пытаются превратить людей в рабов и нищих, ведь такими легче управлять. Как и усиливают темпы паспортизации – хотят сделать вид, что "защищают своих", – подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что люди, живущие в условиях оккупации и террора со стороны противника, "ждут деоккупацию и радуются каждому взрыву на российских базах".

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, преследования, пенсии, оккупация, паспорт, гражданство, Мелитополь, Запорожская область, репрессии, война России против Украины, население, деоккупация
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