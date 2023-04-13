Оккупанты приняли решение о преследовании мелитопольцев, которые получают от Украины соцвыплаты и пенсии – мэр

"Оккупанты Запорожской области придумали третий адский круг террора населения", – отметил городской голова.

По его словам, сначала оккупанты проводили принудительную паспортизацию населения, поставив жителей Мелитополя в условия "выживание без роспаспорта невозможно". Затем они потребовали от жителей писать заявления об отказе от гражданства Украины при оформлении паспорта страны-агрессора РФ.

"Теперь собираются преследовать тех, кто был вынужден взять рашистскую бумажку, но продолжает получать деньги от Украины, в частности соцвыплаты и пенсии. Оккупанты пытаются превратить людей в рабов и нищих, ведь такими легче управлять. Как и усиливают темпы паспортизации – хотят сделать вид, что "защищают своих", – подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что люди, живущие в условиях оккупации и террора со стороны противника, "ждут деоккупацию и радуются каждому взрыву на российских базах".