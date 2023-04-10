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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе коллаборантам запретили выезжать за пределы города – Федоров

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Федоров: Среди коллаборантов царит паника
Федоров: Среди коллаборантов царит паника
Фото: mediacenter.org.ua

Российские оккупанты заставляют коллаборантов написать расписки и запрещают им выезжать за пределы временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 10 апреля, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, среди оккупантов и коллаборантов после серии недавних взрывов царит сильная паника. Она усугубляется тем, что россияне на прошлой неделе сняли с "должностей" четырех коллаборантов.

В частности, уже через три часа после подрыва машины коллаборанта Максима Зубарева ему нашли замену и представили нового "главу" оккупационной власти в Акимовке. Также были заменены "главы" незаконных администраций в Приазовске и Кирилловке, и тенденция продолжается, отметил Федоров. По его словам, на места местных коллаборантов назначают людей из РФ.

"Их зачищают, потому что они что-то знают", – сказал он.

Федоров отметил, что расписки заставляют писать принудительно, иначе можно попасть "на подвал", то есть в пыточную оккупантов.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм
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