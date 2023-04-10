В Мелитополе коллаборантам запретили выезжать за пределы города – Федоров

По его словам, среди оккупантов и коллаборантов после серии недавних взрывов царит сильная паника. Она усугубляется тем, что россияне на прошлой неделе сняли с "должностей" четырех коллаборантов.

В частности, уже через три часа после подрыва машины коллаборанта Максима Зубарева ему нашли замену и представили нового "главу" оккупационной власти в Акимовке. Также были заменены "главы" незаконных администраций в Приазовске и Кирилловке, и тенденция продолжается, отметил Федоров. По его словам, на места местных коллаборантов назначают людей из РФ.

"Их зачищают, потому что они что-то знают", – сказал он.

Федоров отметил, что расписки заставляют писать принудительно, иначе можно попасть "на подвал", то есть в пыточную оккупантов.