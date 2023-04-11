В Мелитополе у коллаборационистов отбирают загранпаспорта, чтобы не сбежали – Центр национального сопротивления

"У оккупантов обостряется кадровый голод на оккупированных территориях. Местное население отказывается сотрудничать с россиянами. Несмотря на ротации российских работников разных сфер на временно оккупированные территории Украины, у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена", – сказано в сообщении.
По данным центра, большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Но остаются "серьезные проблемы с работниками среднего звена".
"Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять гораздо более сложный и ресурсно дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников из РФ", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику начали применять в Мелитополе Запорожской области.
Мэр Мелитополя Иван Федоров 10 апреля заявлял, что россияне запрещают коллаборантам выезжать даже за пределы города.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.