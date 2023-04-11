В Мелитополе у коллаборационистов отбирают загранпаспорта, чтобы не сбежали – Центр национального сопротивления

В Мелитополе и других оккупированных городах у захватчиков кадровый голод, говорят в центре при ССО Фото: EPA

"У оккупантов обостряется кадровый голод на оккупированных территориях. Местное население отказывается сотрудничать с россиянами. Несмотря на ротации российских работников разных сфер на временно оккупированные территории Украины, у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена", – сказано в сообщении.

По данным центра, большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Но остаются "серьезные проблемы с работниками среднего звена".

"Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять гораздо более сложный и ресурсно дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников из РФ", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику начали применять в Мелитополе Запорожской области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 10 апреля заявлял, что россияне запрещают коллаборантам выезжать даже за пределы города.