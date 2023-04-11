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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе у коллаборационистов отбирают загранпаспорта, чтобы не сбежали – Центр национального сопротивления

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В Мелитополе и других оккупированных городах у захватчиков кадровый голод, говорят в центре при ССО
В Мелитополе и других оккупированных городах у захватчиков кадровый голод, говорят в центре при ССО
Фото: EPA

На оккупированных территориях у захватчиков есть проблемы со специалистами среднего звена, и они следят, чтобы те, кого удалось найти, не сбежали. Об этом сообщил 9 апреля Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"У оккупантов обостряется кадровый голод на оккупированных территориях. Местное население отказывается сотрудничать с россиянами. Несмотря на ротации российских работников разных сфер на временно оккупированные территории Украины, у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена", – сказано в сообщении.

По данным центра, большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Но остаются "серьезные проблемы с работниками среднего звена".

"Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять гораздо более сложный и ресурсно дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников из РФ", – говорится в сообщении. 

По данным ЦНС, для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности, такую практику начали применять в Мелитополе Запорожской области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 10 апреля заявлял, что россияне запрещают коллаборантам выезжать даже за пределы города

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Теги: загранпаспорт, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм
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