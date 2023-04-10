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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем ради своей военной базы – Андрющенко

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Оккупанты занимают село под Мариуполем под собственную базу, выселяя местных, рассказал Андрющенко
Оккупанты занимают село под Мариуполем под собственную базу, выселяя местных, рассказал Андрющенко
Фото: EPA (архив)

Под временно оккупированным россиянами Мариуполем Донецкой области российские военные массово выселяют мирных граждан из собственных домов, сообщил 10 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Рядом с пгт Никольское Мариупольского района Донецкой области прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. В первую очередь посреди леса, вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения оккупантов, в самом Никольском", – написал он.

Советник мэра добавил, что при содействии местной коллаборантки оккупанты начали выселение жителей – "буквально на улицу с национализацией домов".

"Формально вымышленный повод – отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому что отсутствуют домовые книги, [которые якобы] сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", – рассказал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, национализация, российские военные, российские оккупанты, коллаборационизм, Петр Андрющенко, деоккупация
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