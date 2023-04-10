Оккупанты выселяют целое село под Мариуполем ради своей военной базы – Андрющенко

"Рядом с пгт Никольское Мариупольского района Донецкой области прямо посреди леса находится село Лесное. Очень удобно для размещения военных. В первую очередь посреди леса, вдали от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения оккупантов, в самом Никольском", – написал он.

Советник мэра добавил, что при содействии местной коллаборантки оккупанты начали выселение жителей – "буквально на улицу с национализацией домов".

"Формально вымышленный повод – отсутствие подтверждения права собственности и личности. Потому что отсутствуют домовые книги, [которые якобы] сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе", – рассказал Андрющенко.