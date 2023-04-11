В Полтаве к 15 годам приговорили двух участников "ДНР" за госизмену и коллаборационизм

Прокуратура доказала, что в феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "народную милицию ДНР" Фото: pixabay.com

Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Также их имущество подлежит конфискации.

Прокуратура доказала, что в феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "народную милицию ДНР". Они служили в одной из мотострелковых бригад на должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.

По данным следствия, находясь в Донецкой области, украинцы выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, осуществляли оккупацию захваченных территорий Украины и инженерно-техническое обустройство позиций.

Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих страны-агрессора и участников незаконного вооруженного формирования, добавили в Офисе генпрокурора.

До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.