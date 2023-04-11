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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Снежном оккупанты уволили медиков, которые не получили паспорта РФ – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают репрессии на оккупированных территориях
Россияне продолжают репрессии на оккупированных территориях
Фото: ЕРА

Российские захватчики уволили работников больницы в оккупированном Снежном Донецкой области за то, что те не получили российское гражданство. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 апреля.

"Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно в Снежном Донецкой области были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта", – сказано в сообщении. 

В Генштабе также рассказали о других случаях давления россиян на жителей оккупированных территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области.

"Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже жилье людей", – говорится в сообщении Генштаба.

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Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, паспорт, гражданство, Запорожская область, Снежное, пропускной режим, война России против Украины, медики, Энергодар, больницы, врачи
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