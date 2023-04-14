Оккупанты выдали жителям Мариуполя около 40 тыс. паспортов – советник мэра

"280 тыс. человек в оккупированном Мариуполе. Помните такое утверждение пропаганды? А вот приехали цифры. Официальные. 40 тыс. паспортов выдано в Мариуполе и еще 44 тыс. – в состоянии ожидания. Это почти все жители Мариуполя сейчас. А где делись еще 200 тыс.? Русня, когда начинаешь врать, рано или поздно точно что-нибудь случается с хлебалом", – сказал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.