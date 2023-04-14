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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Мариуполя не имели оснований полагать, что будет "такая жестокая война" – Бойченко

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Бойченко (на фото) рассказал, что у него был разговор с Зеленским, но он не спрашивал президента, будет ли война
Бойченко (на фото) рассказал, что у него был разговор с Зеленским, но он не спрашивал президента, будет ли война
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Власти Мариуполя Донецкой области, временно оккупированного Россией, не имели оснований полагать, что будет "такая жестокая война".

Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 14 апреля, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

"Надо понимать, что эта война, если к ней готовиться... К ней нужно было готовиться все 30 лет нашей независимости. И если говорить, а кто должен готовить город, города к нападению? Здесь ответ ясен. Есть государственные учреждения, которые должны это делать. То есть каждый президент нашего государства должен был готовить государство к войне", – подчеркнул Бойченко.

Мэр Мариуполя рассказал, что у него был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита 16 февраля 2022 года, но он не спрашивал у главы государства, будет ли война.

"Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, не было этого оснований с точки зрения моего видения и той информации, которой я владел. Я не военный человек, я гражданский человек. Есть доступ к определенной информации некоторых людей. Мы встречались, мы общались, и были вопросы исключительно о развитии, что мы сделали после того, когда в 2019 году президент Зеленский приезжал в Мариуполь", – проинформировал Бойченко.

Он добавил, что в разговоре с Зеленским не обсуждал вопросы эвакуации гражданских и качества укрытий в Мариуполе.

"Я не задавал такие вопросы [о войне, выезде дипломатов из Украины, к чему готовиться]. Еще раз говорю, что у меня лично не было таких оснований, как сегодня, когда уже больше года идет полномасштабное вторжение, – заявил мэр Мариуполя. – То есть мы можем об этом говорить, вспоминать что-то задним числом. А в то время, чтобы вы понимали, 23 февраля [2022 года] я как городской голова проводил сессию городского совета. О чем мы там говорили – на сессии? О развитии. Мы говорили об открытии аэропорта возле города Мариуполь, чтобы вы понимали. А до этого я ездил и к министру обороны, и общался с авиадвижением, авиабезопасностью. И они готовились 1 марта приехать. Мы с ними согласовали три локации, где должен строиться этот аэропорт. И они должны были приехать, определить, какая из этих локаций будет главной".

Бойченко отметил, что 1 марта в Мариуполь должен был приехать министр спорта Украины на открытие построенного нового бассейна "Нептун".

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До начала полномасштабного вторжения РФ в городе проживало примерно 500 тыс., сообщил Бойченко. По его словам, в результате боевых действий в Мариуполе погибло более 20 тыс. человек.

Бойченко также рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. "То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – подчеркнул Бойченко.

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