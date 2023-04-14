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Бойченко: В Мариуполе в результате полномасштабного вторжения РФ погибло более 20 тыс. человек. Это то, что нам удавалось считать

Каждого второго здания в Мариуполе не существует, отметил мэр
Каждого второго здания в Мариуполе не существует, отметил мэр
Фото: EPA

Во время боевых действий во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области погибло более 20 тыс. человек.

Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 14 апреля, сообщил мер города Вадим Бойченко.

"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тыс. населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пробовали и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море", – сказал Бойченко.

По его словам, приведенные им данные "очень осторожные".

"Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Потому что… каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – подчеркнул Бойченко.

Он рассказал, что в Мариуполе до начала полномасштабного вторжения проживало около 500 тыс. человек.

"24-го, 25-го, 26 февраля люди еще имели возможность выезжать, кто принимал для себя решение. Были дополнительные поезда, которые, к сожалению, уезжали из города менее чем на 50% загруженные. То есть пустые уезжали. Но в это время более 100 тыс. населения все же уехало из города. Остались в городе где-то в окружении 400 тыс... А потом в этих трудных условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – указал Бойченко.

По данным мэра, на подконтрольной Украине территории находятся около 200 тыс. жителей Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек.

Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, авиация, Мариуполь, Азовское море, обстрелы, война России против Украины, Вадим Бойченко, разрушения, интервью, погибшие, население, корабли, мэр, российские оккупанты
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