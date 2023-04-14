Бойченко: В Мариуполе в результате полномасштабного вторжения РФ погибло более 20 тыс. человек. Это то, что нам удавалось считать

Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 14 апреля, сообщил мер города Вадим Бойченко.

"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тыс. населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пробовали и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море", – сказал Бойченко.

По его словам, приведенные им данные "очень осторожные".

"Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Потому что… каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – подчеркнул Бойченко.

Он рассказал, что в Мариуполе до начала полномасштабного вторжения проживало около 500 тыс. человек.

"24-го, 25-го, 26 февраля люди еще имели возможность выезжать, кто принимал для себя решение. Были дополнительные поезда, которые, к сожалению, уезжали из города менее чем на 50% загруженные. То есть пустые уезжали. Но в это время более 100 тыс. населения все же уехало из города. Остались в городе где-то в окружении 400 тыс... А потом в этих трудных условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – указал Бойченко.

По данным мэра, на подконтрольной Украине территории находятся около 200 тыс. жителей Мариуполя.