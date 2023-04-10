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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебрасывают через Мариуполь тяжелую технику и бурятов – Андрющенко

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Партизаны продолжают фиксировать движение техники россиян через Мариуполь
Партизаны продолжают фиксировать движение техники россиян через Мариуполь
Фото: Андрющенко Time / Tekegram

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области оккупанты обустраивают военную базу на металлургическом комбинате имени Ильича, сообщил 10 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередные перемещения тяжелой техники с новоазовского направления в Мариупольский район. Зафиксировано как минимум три танка на тягачах и два тягача с МТЛБ", – написал советник мэра.

Он проинформировал, что из села Ялта Мариупольского района резерв бурятов – военнослужащих ВС РФ переброшен по маршруту Мариуполь – Новазовск – Гранитное – Волноваха на фронт в район Волновахи и Угледара (все – Донецкая область). Переброска сопровождалась перемещением грузовиков с боекомплектом в течение 8–9 апреля.

"Усиление режимных мероприятий в районе перекрестка проспекта Металлургов и проспекта Никопольский. Усиленное патрулирование, мобильные блокпосты с оккупантами в полной выкладке. Связан с новым этапом работ на ММК имени Ильича по обустройству военной базы", – добавил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Волноваха, Новоазовск, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Мангуш, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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