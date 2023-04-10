Оккупанты перебрасывают через Мариуполь тяжелую технику и бурятов – Андрющенко

"Очередные перемещения тяжелой техники с новоазовского направления в Мариупольский район. Зафиксировано как минимум три танка на тягачах и два тягача с МТЛБ", – написал советник мэра.

Он проинформировал, что из села Ялта Мариупольского района резерв бурятов – военнослужащих ВС РФ переброшен по маршруту Мариуполь – Новазовск – Гранитное – Волноваха на фронт в район Волновахи и Угледара (все – Донецкая область). Переброска сопровождалась перемещением грузовиков с боекомплектом в течение 8–9 апреля.

"Усиление режимных мероприятий в районе перекрестка проспекта Металлургов и проспекта Никопольский. Усиленное патрулирование, мобильные блокпосты с оккупантами в полной выкладке. Связан с новым этапом работ на ММК имени Ильича по обустройству военной базы", – добавил Андрющенко.