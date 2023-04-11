Оккупанты планируют привезти заключенных из Беларуси на строительство в Мариуполь – советник мэра

Об этом 11 апреля в эфире "Радіо Свобода" сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", – сказал Андрющенко.
По его словам, российские строители, которые приезжают в Мариуполь, "не планируют никуда уезжать".
"Они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это для себя – под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года", – отметил Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
6 апреля 2023 года он отмечал, что в Мариуполе ежедневно растет число граждан РФ, при этом они "почти не говорят по-русски". По словам Андрющенко, "переселенцев" из РФ уже более 40 тыс. на 80 тыс. мариупольцев.