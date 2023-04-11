Оккупанты планируют привезти заключенных из Беларуси на строительство в Мариуполь – советник мэра

Российские строители, которые приезжают в Мариуполь, "не планируют никуда уезжать", отметил Андрющенко Скриншот: Андрющенко Time / Telegram (иллюстративный)

Об этом 11 апреля в эфире "Радіо Свобода" сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", – сказал Андрющенко.

По его словам, российские строители, которые приезжают в Мариуполь, "не планируют никуда уезжать".

"Они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это для себя – под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года", – отметил Андрющенко.