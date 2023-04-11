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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мариуполе демонтировали памятник художнику Куинджи – советник мэра

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В марте 2022 года российские оккупационные войска авиаударом разрушили музей Куинджи в Мариуполе
В марте 2022 года российские оккупационные войска авиаударом разрушили музей Куинджи в Мариуполе
Фото: wikimedia.org

Российские оккупанты демонтировали памятник художнику Архипу Куинджи в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко 11 апреля.

"Оккупанты вчера демонтировали памятник Архипу Куинджи на Греческой площади. Наверное, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном. Вообще Куинджи стал настоящим символом отношения россиян к культурному наследию. Они сражаются за присвоение имени мариупольского Мастера Света себе: сносят ему памятник в родном городе, воруют его картины из дома-музея, улицу по его имени переименовывают в Артема и превращают в труху", – написал он.

Контекст:

Архип Куинджи – известный художник-пейзажист. Родился в 1842 году недалеко от Мариуполя. Умер в 1910 году в Санкт-Петербурге.

В 2010 году в усадьбе Гиацинтова в Мариуполе открыли музей имени Куинджи. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графики и скульптуры.

В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника, отмечает "Локальна історія".

В марте 2022 года российские оккупационные войска авиаударом разрушили Художественный музей имени Архипа Куинджи в Мариуполе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: памятник, Мариуполь, война России против Украины, Архип Куинджи, Петр Андрющенко
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