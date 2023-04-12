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Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Врачи приносили в роддом еду, приготовленную дома на костре, старались помогать девочкам

 
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Акимченкова рассказала, как в роддоме в Мариуполе пряталась в коридоре
Акимченкова рассказала, как в роддоме в Мариуполе пряталась в коридоре
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 18-летняя беженка из Мариуполя Аделина Акимченкова сообщила, что когда она родила 3 марта 2022 года, город уже обстреливали российские оккупанты, и роженицам помогали врачи роддома.

"На следующее утро ко мне пришел врач, спросил, буду я сегодня уезжать или я хочу еще три дня. То есть по желанию: "Если вы хотите, вы можете уехать сегодня. Если нет – можете лежать три дня или сколько вам нужно". У меня не было никаких противопоказаний. Я могла уехать. Я не знала, что ему ответить, потому что связи никакой нету. И я не знала, приедут за мной сегодня или не приедут за мной сегодня, как это будет... Я не знала", – сказала Акимченкова.

Она уточнила, что со 2 марта "отключилась вся инфраструктура".

"Я ему сказала, что если за мной приедут, я поеду сегодня. Вообще утро началось с 6.00, когда начали очень сильно бомбить. Это уже где-то возле центра прилетало. И я лежала с девочкой вдвоем в палате. Она была ближе к окну, а я – ближе к двери. И был такой момент, когда всех начали в коридор выгонять, потому что девочек не в подвал, а в коридор просто выгоняли, между двух стенок чтобы быть. [...] Там куча девочек стоят, стены трясутся, потому что очень громко было. Стены, окна – все трясется. И так мы стояли, наверное, до часов 8.00. То есть мы несколько часов там простояли с девочками", – объяснила Акимченкова.

По ее словам, кк ребенок вел себя "достаточно спокойно", не плакал.

"Другие малыши плакали. Где-то кому-то смеси не хватало, у кого-то ребенок грудь не брал... То есть было тоже очень много проблем у девочек. Помогали всем, чем могли. И врачи в том числе. Врачи, я знаю, приносили еду, если где-то недалеко жили, что-то дома готовили: на костре, я имею в виду. Где-то старались помогать девочкам, еду сами приносили. Кто хочет, тот берет", – вспомнила Акимченкова.

Она также рассказала, что, по ее данным, "главврача отделения зять солярку поставлял в больницу, чтобы генераторы работали".

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

Акимченкова родила ребенка в Мариуполе 3 марта 2022 года. После эвакуации из города она вместе с матерью и ребенком выехала в Швецию.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Он рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует. В сентябре советник Бойченко Петр Андрющенко информировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: оккупация, Мариуполь, роддом, вторжение, Алеся Бацман, обстрелы, врачи, врач, российские оккупанты, Аделина Акимченкова
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