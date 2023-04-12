Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Врачи приносили в роддом еду, приготовленную дома на костре, старались помогать девочкам

Акимченкова рассказала, как в роддоме в Мариуполе пряталась в коридоре Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"На следующее утро ко мне пришел врач, спросил, буду я сегодня уезжать или я хочу еще три дня. То есть по желанию: "Если вы хотите, вы можете уехать сегодня. Если нет – можете лежать три дня или сколько вам нужно". У меня не было никаких противопоказаний. Я могла уехать. Я не знала, что ему ответить, потому что связи никакой нету. И я не знала, приедут за мной сегодня или не приедут за мной сегодня, как это будет... Я не знала", – сказала Акимченкова.

Она уточнила, что со 2 марта "отключилась вся инфраструктура".

"Я ему сказала, что если за мной приедут, я поеду сегодня. Вообще утро началось с 6.00, когда начали очень сильно бомбить. Это уже где-то возле центра прилетало. И я лежала с девочкой вдвоем в палате. Она была ближе к окну, а я – ближе к двери. И был такой момент, когда всех начали в коридор выгонять, потому что девочек не в подвал, а в коридор просто выгоняли, между двух стенок чтобы быть. [...] Там куча девочек стоят, стены трясутся, потому что очень громко было. Стены, окна – все трясется. И так мы стояли, наверное, до часов 8.00. То есть мы несколько часов там простояли с девочками", – объяснила Акимченкова.

По ее словам, кк ребенок вел себя "достаточно спокойно", не плакал.

"Другие малыши плакали. Где-то кому-то смеси не хватало, у кого-то ребенок грудь не брал... То есть было тоже очень много проблем у девочек. Помогали всем, чем могли. И врачи в том числе. Врачи, я знаю, приносили еду, если где-то недалеко жили, что-то дома готовили: на костре, я имею в виду. Где-то старались помогать девочкам, еду сами приносили. Кто хочет, тот берет", – вспомнила Акимченкова.

Она также рассказала, что, по ее данным, "главврача отделения зять солярку поставлял в больницу, чтобы генераторы работали".

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

Акимченкова родила ребенка в Мариуполе 3 марта 2022 года. После эвакуации из города она вместе с матерью и ребенком выехала в Швецию.

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