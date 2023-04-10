Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Людей, которые начали выпивать, в Мариуполе стало в разы больше

По ее словам, она не может подтвердить сообщения, согласно которым после захвата города он наводнился дешевой российской водкой. Но число употребляющих увеличилось очень сильно.
"Я, честно, не знаю по поводу именно дешевой водки. Не слышала такого. Возможно, это и так, потому что людей там, которые стали выпивать, стало в разы больше. Очень много. Почти все. Потому что – как там по-другому жить? Очень много, да. Это я еще слышала буквально сразу, как только там русский флаг уже полностью был и как начали люди уже какие-то выходить на улицу. И по сей день постоянно увеличивается число таких", – сказала она.
7 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что назначенные российскими захватчиками "власти" временно оккупированного Мариуполя запретили продавать алкоголь российским военным из-за постоянных перестрелок.
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Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.