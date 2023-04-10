Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Людей, которые начали выпивать, в Мариуполе стало в разы больше

По ее словам, она не может подтвердить сообщения, согласно которым после захвата города он наводнился дешевой российской водкой. Но число употребляющих увеличилось очень сильно.

"Я, честно, не знаю по поводу именно дешевой водки. Не слышала такого. Возможно, это и так, потому что людей там, которые стали выпивать, стало в разы больше. Очень много. Почти все. Потому что – как там по-другому жить? Очень много, да. Это я еще слышала буквально сразу, как только там русский флаг уже полностью был и как начали люди уже какие-то выходить на улицу. И по сей день постоянно увеличивается число таких", – сказала она.

7 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что назначенные российскими захватчиками "власти" временно оккупированного Мариуполя запретили продавать алкоголь российским военным из-за постоянных перестрелок.

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО