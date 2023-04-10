ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Людей, которые начали выпивать, в Мариуполе стало в разы больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Из 530 тыс. довоенного населения в Мариуполе осталась четвертая часть
Из 530 тыс. довоенного населения в Мариуполе осталась четвертая часть
Фото: ЕРА

В оккупированном Мариуполе Донецкой области сильно увеличилось потребление алкоголя. Об этом 18-летняя беженка из Мариуполя Аделина Акимченкова рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По ее словам, она не может подтвердить сообщения, согласно которым после захвата города он наводнился дешевой российской водкой. Но число употребляющих увеличилось очень сильно.

"Я, честно, не знаю по поводу именно дешевой водки. Не слышала такого. Возможно, это и так, потому что людей там, которые стали выпивать, стало в разы больше. Очень много. Почти все. Потому что – как там по-другому жить? Очень много, да. Это я еще слышала буквально сразу, как только там русский флаг уже полностью был и как начали люди уже какие-то выходить на улицу. И по сей день постоянно увеличивается число таких", – сказала она.

7 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что  назначенные российскими захватчиками "власти" временно оккупированного Мариуполя запретили продавать алкоголь российским военным из-за постоянных перестрелок. 

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко. В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.

Теги: оккупация, водка, алкоголь, агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
Галина ГРИШИНА
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
Галина ГРИШИНА
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
Галина ГРИШИНА
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
Галина ГРИШИНА
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Галина ГРИШИНА
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (110144)
2
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (61600)
3
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (50117)
4
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (29704) G
5
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (21770)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (19423)
7
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (18404)
8
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (17303)
 
 
 
 