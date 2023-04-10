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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Папа, проживающий в РФ, мне сказал: "Сейчас же все нормально". Говорю: "Я же могла там умереть. Если бы меня там убили, ты бы никого в этом не винил? Или Украину винил бы за то, что русские пришли в мой дом?"

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Под полной оккупацией россиян Мариуполь находится с мая 2022 года
Под полной оккупацией россиян Мариуполь находится с мая 2022 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 18-летняя беженка из Мариуполя Аделина Акимченкова рассказала о своих отношениях с отцом, проживающим в России, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я тот человек, который очень близок с папой. У меня хорошие отношения с ним и со всей его семьей были. С папой мы по сей день общаемся. Для меня было очень большое удивление: непонимание того, что произошло. То есть люди – да, они за меня волновались, они переживали, все новости смотрели, что происходит. Но они-то смотрели с той стороны, скажем, с той колокольни, с которой им преподносили. И когда мне папа сказал один раз, что "сейчас же все нормально"... Я говорю: "Ну так я же могла там умереть". – "Но сейчас же ты здесь, и все нормально". Я была в шоке, в недопонимании, как человек может не осознавать. Я говорю: "То есть если бы меня там убили, ты бы никого за это не винил? Или Украину винил бы за то, что русские пришли в мой дом? Я этого не понимаю", – отметила она.

Беженка подчеркнула, что "старалась это не обсуждать".

"То есть поначалу – да, мы из-за этого очень много ссорились. Но потом я перестала, потому что я поняла, что это просто бессмысленно. Честно, это просто бессмысленно: что-то объяснять. Найдется тысяча и одна какая-то отговорка, почему и как, лишь бы не Россия виновата", – объяснила Акимченкова.

По ее словам, отец "до 2016 года жил в Мариуполе с шести лет", потом уехал в РФ.

"На тот момент он был, скажем, вне политики в принципе. Он особо этим никогда не интересовался. То есть он уехал не потому, что он хотел именно в России жить. У него там была семья: моя бабушка – его мама – и сестры его были там. И он из-за этого в большинстве уехал. Как сказать? Он не прямо поддерживает [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина. Ну, в том плане, что он не говорит, что "Путин – молодец, что он это сделал", "Путин классный". Они в большинстве случаев говорят просто, что у нас плохой президент, "это же комик – как его вообще могли поставить? Это марионетка Америки"... То у них Америка виновата, то НАТО, то еще кто-то. Постоянно кто-то виноват, а Россия не виновата", – сказала Акимченкова.

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

Акимченкова родила ребенка в Мариуполе 3 марта 2022 года. После эвакуации из города она вместе с матерью и ребенком выехала в Швецию.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, эвакуация, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, семья, отец, Аделина Акимченкова
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