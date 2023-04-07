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Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова стал лауреатом Международного кинофестиваля в Кливленде

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Чернов: Награда кинофестиваля в Кливленде означает, что история украинцев, история сопротивления, трагедий и боли не оставляет равнодушным никого в мире
Чернов: Награда кинофестиваля в Кливленде означает, что история украинцев, история сопротивления, трагедий и боли не оставляет равнодушным никого в мире
Фото предоставлено командой проекта

Полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, писателя и режиссера Мстислава Чернова о блокаде Мариуполя и преступлениях российских оккупантов стал лауреатом 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде (Огайо, США) в номинации Standing Up. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" в пресс-релизе сообщила команда проекта.

"Награда кинофестиваля в Кливленде означает, что история украинцев, история сопротивления, трагедий и боли не оставляет равнодушным никого в мире, – заявил Чернов.  Цель этого фильма  продолжать напоминать людям по всему миру, какими жертвами достается украинцам каждый день этой титанической борьбы с захватчиками".

Награды

Это вторая американская премия для дебютного фильма Чернова  в январе 2023 года картина получил Приз зрителей (Audience Award) на фестивале независимого кино Sundance в США.

Также фильм получил премию Cinema for Peace (Берлин, Германия) в категории "Лучший документальный фильм" и был отмечен двумя наградами журналистской премии Royal Television Society 2023 (Великобритания) в номинациях "Освещение международных новостей" и "Эксклюзив года". Автор фильма был назван "Оператором года". 

История создания документальной ленты о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе

Фильм "20 дней в Мариуполе" создан Черновым, Associated Press и Frontline. В нем рассказывается, как Мариуполь переживал первые недели российского полномасштабного вторжения.

Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыли в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения как представители Associated Press.

Они фиксировали происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, вызванную осадой, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, первыми показали миру последствия бомбардировки роддома.

15 марта команда AP покинула Мариуполь через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из Мариуполя, стали основой документального фильма.

Европейская премьера фильма состоялась на Копенгагенском фестивале документального кино CPH:DOX.

Фильм планируют показать на фестивале документального кино Hot Docs (Канада) и Международном фестивале документальных фильмов Doc Aviv (Израиль).

В кинотеатрах США показ ленты начнется в июле 2023 года. Украинская премьера запланирована на лето 2023 года.

Контекст:

Международный кинофестиваль в Кливленде – ежегодный фестиваль кино, основанный в 1977 году. Аудитория фестиваля достигает 100 тыс. посетителей ежегодно.

Чернов – украинский видеограф, фотожурналист, режиссер, военный корреспондент и писатель, сейчас работает в Associated Press. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Мариуполь, кинофестиваль, война России против Украины, Мстислав Чернов
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