Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова стал лауреатом Международного кинофестиваля в Кливленде

Чернов: Награда кинофестиваля в Кливленде означает, что история украинцев, история сопротивления, трагедий и боли не оставляет равнодушным никого в мире Фото предоставлено командой проекта

"Награда кинофестиваля в Кливленде означает, что история украинцев, история сопротивления, трагедий и боли не оставляет равнодушным никого в мире, – заявил Чернов. – Цель этого фильма – продолжать напоминать людям по всему миру, какими жертвами достается украинцам каждый день этой титанической борьбы с захватчиками".



Награды

Это вторая американская премия для дебютного фильма Чернова – в январе 2023 года картина получил Приз зрителей (Audience Award) на фестивале независимого кино Sundance в США.

Также фильм получил премию Cinema for Peace (Берлин, Германия) в категории "Лучший документальный фильм" и был отмечен двумя наградами журналистской премии Royal Television Society 2023 (Великобритания) в номинациях "Освещение международных новостей" и "Эксклюзив года". Автор фильма был назван "Оператором года".

История создания документальной ленты о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе

Фильм "20 дней в Мариуполе" создан Черновым, Associated Press и Frontline. В нем рассказывается, как Мариуполь переживал первые недели российского полномасштабного вторжения.

Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыли в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения как представители Associated Press.

Они фиксировали происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, вызванную осадой, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, первыми показали миру последствия бомбардировки роддома.

15 марта команда AP покинула Мариуполь через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из Мариуполя, стали основой документального фильма.

Европейская премьера фильма состоялась на Копенгагенском фестивале документального кино CPH:DOX.

Фильм планируют показать на фестивале документального кино Hot Docs (Канада) и Международном фестивале документальных фильмов Doc Aviv (Израиль).

В кинотеатрах США показ ленты начнется в июле 2023 года. Украинская премьера запланирована на лето 2023 года.

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Фото предоставлено командой проекта Фото предоставлено командой проекта Фото предоставлено командой проекта Фото предоставлено командой проекта Фото предоставлено командой проекта Фото предоставлено командой проекта