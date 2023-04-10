Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Я морально еще не готова даже просто поехать в Мариуполь. Потому что идти и думать, что здесь кто-то погиб, здесь кого-то закопали... Весь город был в трупах и могилах

"Я бы, с одной стороны, хотела, но я еще морально к этому не готова. Поскольку я была беременной и, как мой муж, допустим, тот же, я не выходила особо куда-то и я не видела город. Я видела его в большинстве случаев на фото, видео в интернете", – сказала она.

По словам беженки, в городе сама она "что-то видела, но это было не настолько, насколько он сейчас в таком состоянии".

"Поэтому я морально еще не готова даже просто туда поехать. А возвращаться жить – тоже, наверное, нет. Потому что идти и думать, что "где-то здесь кто-то погиб, кого-то здесь закопали..." Там весь город был в трупах, могилах... Я лично этого – нет, не видела", – объяснила Акимченкова.

Она отметила, что "была беременна и потом родила", а "этот промежуток в основном сидела дома, выходила на улицу, а там, где бабушка живет, пять домов – и все".

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

Акимченкова родила ребенка в Мариуполе 3 марта 2022 года. После эвакуации из города она вместе с матерью и ребенком выехала в Швецию.

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