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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Я морально еще не готова даже просто поехать в Мариуполь. Потому что идти и думать, что здесь кто-то погиб, здесь кого-то закопали... Весь город был в трупах и могилах

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По словам мэра Мариуполя, 50% города уже не существует
По словам мэра Мариуполя, 50% города уже не существует
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 18-летняя беженка из Мариуполя Аделина Акимченкова заявила, что хотела бы вернуться в Мариуполь после его освобождения, но пока не готова к этому морально.

"Я бы, с одной стороны, хотела, но я еще морально к этому не готова. Поскольку я была беременной и, как мой муж, допустим, тот же, я не выходила особо куда-то и я не видела город. Я видела его в большинстве случаев на фото, видео в интернете", – сказала она.

По словам беженки, в городе сама она "что-то видела, но это было не настолько, насколько он сейчас в таком состоянии".

"Поэтому я морально еще не готова даже просто туда поехать. А возвращаться жить – тоже, наверное, нет. Потому что идти и думать, что "где-то здесь кто-то погиб, кого-то здесь закопали..." Там весь город был в трупах, могилах... Я лично этого – нет, не видела", – объяснила Акимченкова.

Она отметила, что "была беременна и потом родила", а "этот промежуток в основном сидела дома, выходила на улицу, а там, где бабушка живет, пять домов – и все".

Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало. Читайте полную версию интервью

Акимченкова родила ребенка в Мариуполе 3 марта 2022 года. После эвакуации из города она вместе с матерью и ребенком выехала в Швецию.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Он рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует. В сентябре советник Бойченко Петр Андрющенко информировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

9 марта 2023 года Бойченко сообщил, что россияне остановили все строительство в Мариуполе в преддверии украинского контрнаступления.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Мариуполь, Алеся Бацман, могила, Аделина Акимченкова
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