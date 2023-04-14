Фонд Рината Ахметова отправил почти 2 тыс. продуктовых наборов в киевскую ячейку "ЯМариуполь"

"В наборах – самые необходимые продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. Также в каждом наборе есть консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Сотрудничество с центрами поддержки "ЯМариуполь" продолжается. До конца мая Фонд Рината Ахметова отправит 20 тыс. продуктовых наборов мариупольцам, которые сейчас живут в 12 городах Украины", – сказано в сообщении.

Контекст: В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".