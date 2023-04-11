ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украину за время военного положения поступило медицинской гуманитарной помощи на 13,3 млрд грн – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В числе гуманитарной помощи Украина получает лекарства
В числе гуманитарной помощи Украина получает лекарства
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина получила медицинской гуманитарной помощи на сумму более 13 млрд грн. Об этом 11 апреля 2023 года проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"За период военного положения в Украину поступило 12,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 13,282 млрд грн. Нас продолжают поддерживать и направлять свою помощь 35 стран мира, международные и партнерские организации, украинский и иностранный бизнес и непосредственно медицинские учреждения других стран", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что за указанный период в страну поступило, в частности, более 514 единиц лекарственных средств, почти 1,3 млн единиц инструментов, 542 единицы медицинского транспорта, 1632 бронежилета и каски для медицинских работников.

"Гуманитарная помощь распределяется для закрытия потребностей медицинских учреждений во всех регионах Украины, приоритетно – для находящихся в зоне боевых действий и вблизи них, а также занимающихся лечением раненых. Кроме того, в фокусе – заведения регионов с большим количеством внутренне перемещенных лиц", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0Yqf5Ttb1WRUr6xBMHz8vubHyqqa8GCYJ5pBoZ31MhAHe9JTvLcJSye7kQ5QFE2HUl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, Министерство здравоохранения, медицина, война, лекарства, военное положение, бронежилеты, гуманитарная помощь, вторжение, лечение, война России против Украины, Минздрав, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (48650) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (37792)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (37592)
4
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (35160)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (34317)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (32794)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (29567)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (26841) Актуально
 
 
 
 