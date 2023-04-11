В Украину за время военного положения поступило медицинской гуманитарной помощи на 13,3 млрд грн – Минздрав

"За период военного положения в Украину поступило 12,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 13,282 млрд грн. Нас продолжают поддерживать и направлять свою помощь 35 стран мира, международные и партнерские организации, украинский и иностранный бизнес и непосредственно медицинские учреждения других стран", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что за указанный период в страну поступило, в частности, более 514 единиц лекарственных средств, почти 1,3 млн единиц инструментов, 542 единицы медицинского транспорта, 1632 бронежилета и каски для медицинских работников.

"Гуманитарная помощь распределяется для закрытия потребностей медицинских учреждений во всех регионах Украины, приоритетно – для находящихся в зоне боевых действий и вблизи них, а также занимающихся лечением раненых. Кроме того, в фокусе – заведения регионов с большим количеством внутренне перемещенных лиц", – объяснили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)